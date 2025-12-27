Pelayo, entre la espada y la pared: obligado a dimitir para evitar el escándalo

En Sueños de libertad, Pelayo vive su momento más difícil: debe dimitir como gobernador civil para evitar el escándalo. La amenaza de una crisis política pone en riesgo su posición y su futuro.

Este dilema abre una nueva etapa de tensión y alianzas inesperadas, donde cada movimiento será decisivo. El próximo episodio promete emociones intensas y consecuencias que marcarán la trama de Sueños de libertad.