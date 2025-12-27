Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Pelayo, entre la espada y la pared: obligado a dimitir para evitar el escándalo
La presión aumenta sobre Pelayo, que se enfrenta a una decisión crítica para proteger su reputación. El próximo capítulo de Sueños de libertad promete un giro que cambiará el rumbo de la historia.
En Sueños de libertad, Pelayo vive su momento más difícil: debe dimitir como gobernador civil para evitar el escándalo. La amenaza de una crisis política pone en riesgo su posición y su futuro.
Este dilema abre una nueva etapa de tensión y alianzas inesperadas, donde cada movimiento será decisivo. El próximo episodio promete emociones intensas y consecuencias que marcarán la trama de Sueños de libertad.