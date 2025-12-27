La denuncia que destapa amenazas tras contratar una empresa de desokupación

En Y ahora Sonsoles, un afectado relata que contrató una empresa de desokupación para recuperar su vivienda, pero “no han hecho nada y encima han amenazado”, según su testimonio en Antena 3. El cliente asegura que la compañía se quedó con el dinero sin ofrecer solución.

La denuncia abre el debate sobre la falta de garantías en este tipo de servicios y la vulnerabilidad de quienes recurren a ellos. El caso expuesto en Y ahora Sonsoles pone el foco en la necesidad de mayor control y transparencia.