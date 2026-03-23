Los errores más comunes con la airfryer que pueden arruinar tus comidas y tu salud

El programa Y ahora Sonsoles repasa qué alimentos no deben introducirse en la airfryer, ya que pueden perder textura, generar humo o provocar resultados poco saludables. Entre ellos destacan productos con exceso de líquido o masas que no soportan bien este tipo de cocción.

Además, se advierte sobre errores habituales en su uso que afectan al resultado final. Conocer estas limitaciones permite sacar el máximo partido al aparato y evitar problemas tanto en la cocina como en el propio dispositivo.