El error de Rosa en El Rosco abre la puerta a Manu rumbo a un bote de 2.014.000 euros

Rosa y Manu se midieron en un nuevo duelo de El Rosco tras empatar en su anterior enfrentamiento en Pasapalabra. Ella optó por avanzar con calma, mientras que él mantuvo un ritmo firme desde el inicio.

El destino cambió cuando un lapsus dejó a Rosa con 22 aciertos y una respuesta fallida en rojo. Manu, con ventaja, se permitió arriesgar en busca del bote millonario, quedándose a dos palabras de lograrlo.