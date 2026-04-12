Un error con la palabra mamón deja a las dos Ana sin el bote de 950.000 euros en un final de infarto

La tensión fue máxima cuando las dos Ana llegaron a la tercera pregunta con una cifra que habría cambiado sus vidas para siempre. Sin embargo, la mala fortuna se alió con ellas al no apostar por el término mamón, que resultó ser la respuesta ganadora, provocando que los 950.000 euros acumulados se perdieran de forma irreversible en un segundo.

Este impactante desenlace en Atrapa un millón muestra la cara más cruel del azar y la presión televisiva. Ambas concursantes, que habían demostrado una gran compenetración durante toda la emisión, se despidieron con las manos vacías tras quedarse a un solo paso de hacer historia en el formato con uno de los premios más altos recordados.