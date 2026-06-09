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PASAPALABRA
Un error inesperado de Javier cambia el rumbo de un Rosco igualadísimo frente a David
Cuando ambos concursantes parecían avanzar al mismo ritmo, una respuesta fallida en la recta final acabó marcando la diferencia en uno de los duelos más ajustados de las últimas entregas.
La emoción se mantuvo hasta los últimos compases de El Rosco gracias a la igualdad entre Javier y David. Con ambos empatados a 21 aciertos, cualquier detalle podía resultar decisivo en la lucha por la victoria.
Fue entonces cuando Javier arriesgó con una respuesta en la letra P que resultó incorrecta. La sorpresa se apoderó de los invitados, que reaccionaron de inmediato al fallo. Poco después, un nuevo error del madrileño y un acierto de David terminaron inclinando el duelo a favor del concursante barcelonés en Pasapalabra.
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