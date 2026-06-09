Un error inesperado de Javier cambia el rumbo de un Rosco igualadísimo frente a David

La emoción se mantuvo hasta los últimos compases de El Rosco gracias a la igualdad entre Javier y David. Con ambos empatados a 21 aciertos, cualquier detalle podía resultar decisivo en la lucha por la victoria.

Fue entonces cuando Javier arriesgó con una respuesta en la letra P que resultó incorrecta. La sorpresa se apoderó de los invitados, que reaccionaron de inmediato al fallo. Poco después, un nuevo error del madrileño y un acierto de David terminaron inclinando el duelo a favor del concursante barcelonés en Pasapalabra.

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