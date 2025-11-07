Un error decisivo de Manu en El Rosco da alas a Rosa en un duelo lleno de tensión

El Rosco de Pasapalabra ha vivido uno de sus duelos más igualados entre Manu y Rosa. Ambos comenzaron acompasados, pero un error del concursante madrileño con la letra Q cambió por completo el rumbo del juego. A pesar de haber iniciado con ventaja, Manu no ha podido mantener el ritmo.

Rosa, más segura en su estrategia, ha decidido arriesgar en su última palabra y acertar, alcanzando los 22 aciertos y dejando sin margen a su rival. En un programa con Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas como invitados, la emoción ha estado presente hasta el final.