Pasapalabra
Un error decisivo frena a Manu en El Rosco y le condena a la Silla Azul
El concursante madrileño acariciaba la remontada frente a Rosa, pero una respuesta fallida en la letra L truncó su objetivo y le dejó sin opciones.
Manu necesitaba seis aciertos en El Rosco para igualar los 22 de Rosa. Comenzó con buen ritmo, hasta que dudó entre dos respuestas y eligió la incorrecta.
Ese fallo le impidió completar la remontada en Pasapalabra y lo envió a la Silla Azul en un duelo marcado por la tensión y la estrategia en los últimos segundos.