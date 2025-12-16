Un error decisivo frena a Manu en El Rosco y le condena a la Silla Azul

Manu necesitaba seis aciertos en El Rosco para igualar los 22 de Rosa. Comenzó con buen ritmo, hasta que dudó entre dos respuestas y eligió la incorrecta.

Ese fallo le impidió completar la remontada en Pasapalabra y lo envió a la Silla Azul en un duelo marcado por la tensión y la estrategia en los últimos segundos.