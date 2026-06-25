El error de cálculo de David en AlaZ le pasa factura en Pasapalabra

David y Javier han protagonizado un enfrentamiento muy equilibrado en AlaZ en Pasapalabra, con intercambios constantes de aciertos que han mantenido el marcador prácticamente igualado durante gran parte de la prueba. Ambos han avanzado con ritmo, aunque el barcelonés ha encadenado varias rachas de respuestas correctas.

El punto de inflexión ha llegado cuando David, tras arriesgar en una de las letras y pedir ayudas adicionales, ha perdido tiempo en el tramo final del panel. Aunque ha seguido sumando aciertos, ha terminado reconociendo que el margen no era suficiente para su estrategia, quedando condicionado por el desarrollo del duelo frente a Javier.

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