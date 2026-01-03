Antena3
Receta de ensalada

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Ensalada templada de pochas con tomate y calamares para empezar el año con sabor

Karlos Arguiñano propone comenzar el año con una receta saludable y original: ensalada templada de pochas con tomate y calamares, una combinación fresca, nutritiva y fácil de preparar en casa.

Carmen Pardo
La receta de Karlos Arguiñano combina legumbres y mar con pochas cocidas, tomates asados y calamares salteados para ofrecer una ensalada templada diferente y sabrosa ideal como primer plato del año.

Para preparar esta ensalada templada, cuece las pochas con verduras, hornea tomates con orégano y saltea los calamares antes de unirlos con lechuga y aliño de aceite y vinagre, consiguiendo un plato completo y ligero.

