Ensalada templada de pochas con tomate y calamares para empezar el año con sabor

La receta de Karlos Arguiñano combina legumbres y mar con pochas cocidas, tomates asados y calamares salteados para ofrecer una ensalada templada diferente y sabrosa ideal como primer plato del año.

Para preparar esta ensalada templada, cuece las pochas con verduras, hornea tomates con orégano y saltea los calamares antes de unirlos con lechuga y aliño de aceite y vinagre, consiguiendo un plato completo y ligero.