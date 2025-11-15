Antena 3 LogoAntena3
Ensalada templada de borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza: una receta fácil, refrescante y saludable

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Ensalada templada de borraja con mozzarella y vinagreta de mostaza: la receta más fresca y saludable

Karlos Arguiñano propone una ensalada templada con borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza, una combinación ligera y llena de sabor para cualquier ocasión.

Patri Bea
Publicado:

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la receta destaca por su sencillez y equilibrio: borraja cocida, mozzarella cremosa y una vinagreta de mostaza que aporta un toque intenso y aromático. El chef explica cómo preparar cada ingrediente para lograr una textura perfecta y un plato saludable.

Esta ensalada templada es ideal para quienes buscan opciones frescas sin renunciar al sabor. Una propuesta fácil que demuestra que la cocina saludable también puede ser deliciosa y sofisticada.

