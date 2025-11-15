Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkes en el próximo capítulo

En Una nueva vida, Ferit descubre información que cambia todo y lo lleva a declarar la guerra a Ökkes, prometiendo un enfrentamiento lleno de emociones. Este giro inesperado pone en riesgo alianzas y abre la puerta a nuevas traiciones que podrían alterar el destino de los protagonistas.

El próximo capítulo se perfila como uno de los más intensos, con decisiones que marcarán el rumbo de la historia. La serie sigue sorprendiendo con giros que mantienen a los espectadores en vilo.