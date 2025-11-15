Publicidad
La Voz
Emoción y tensión en La Voz: el discurso de Pablo López y la reacción de Malú marcan la noche
La segunda gala de Asaltos en La Voz estuvo llena de momentos únicos, con Pablo López emocionando al público y Malú protagonizando una reacción que no pasó desapercibida.
En La Voz, Pablo López se dirigió a los concursantes con un discurso cargado de sentimiento, destacando la importancia de la música y la entrega en cada actuación. Sus palabras conmovieron tanto al público como a los coaches, convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la noche.
Malú también acaparó miradas con una reacción inesperada durante la gala, que añadió tensión y emoción al segundo asalto. La combinación de talento y sorpresas hizo que esta entrega fuera inolvidable.