Los celos ponen a prueba el amor de Uras y Seren en los próximos capítulos

En Renacer, los celos se convierten en el detonante de una crisis que amenaza con destruir la estabilidad entre Uras y Seren. Las emociones se intensifican y la tensión crece en cada escena.

Los próximos capítulos prometen giros inesperados que pondrán a prueba la confianza y el amor de la pareja, dejando a los espectadores con el corazón en vilo.