Renacer
Los celos ponen a prueba el amor de Uras y Seren en los próximos capítulos
En Renacer, la relación entre Uras y Seren se tambalea cuando los celos desatan conflictos que podrían cambiarlo todo en la historia.
En Renacer, los celos se convierten en el detonante de una crisis que amenaza con destruir la estabilidad entre Uras y Seren. Las emociones se intensifican y la tensión crece en cada escena.
Los próximos capítulos prometen giros inesperados que pondrán a prueba la confianza y el amor de la pareja, dejando a los espectadores con el corazón en vilo.