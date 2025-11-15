María Isabel sorprende al completar un complejo formulario de riesgos laborales para empleadas del hogar

En Y ahora Sonsoles, María Isabel demostró su ingenio al completar un formulario de riesgos laborales para empleadas del hogar “como si fuese una multinacional”, según destacó el programa. Su iniciativa llamó la atención por la minuciosidad y el esfuerzo que puso en cada apartado, algo poco habitual en este ámbito.

Este gesto abrió el debate sobre la importancia de la prevención en trabajos domésticos, un tema que suele pasar desapercibido. La mujer dejó claro que la seguridad también cuenta en el hogar.