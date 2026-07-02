Una emotiva entrevista hizo llorar a Sonsoles Ónega al recordar el legado de María de Villota

Emilio de Villota recordó en Y ahora Sonsoles cómo su hija María luchó por abrirse camino en el automovilismo y cómo afrontó con una actitud ejemplar las secuelas del grave accidente que sufrió mientras era piloto de pruebas de Fórmula 1.

Durante la conversación, el expiloto rememoró el día en que recibió la noticia de la muerte de su hija y destacó el legado humano que dejó tras dedicar su vida a ayudar a otras personas. Sus palabras emocionaron profundamente a Sonsoles Ónega.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas