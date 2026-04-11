La emotiva confesión de Roberto Leal tras alcanzar una cifra histórica que ha conmovido a todo el equipo

Visiblemente emocionado, Roberto Leal ha querido celebrar los 1.500 programas agradeciendo la fidelidad de los espectadores cada tarde. El comunicador ha expresado el sentimiento compartido de todos sus compañeros al afirmar que estamos enamorados de este formato, subrayando la pasión que imprimen en cada grabación. Este hito no solo representa un éxito de audiencia, sino la consolidación de un proyecto que sigue ilusionando a quienes lo hacen posible día tras día.

El éxito de Pasapalabra se ha visto reflejado en este mensaje de unidad y compromiso con el entretenimiento de calidad. Leal ha puesto en valor el esfuerzo del equipo técnico y humano que hay detrás de las cámaras, reconociendo que la clave de la longevidad del programa reside en el respeto y el cariño que reciben del público, permitiéndoles alcanzar esta redonda y significativa cifra con la misma energía del primer día.