Publicidad
Pasapalabra
El emocionante rosco de Manu a dos palabras de 2.020.000 euros
El concursante se impone a Rosa con autoridad y se queda a solo dos aciertos del bote de 2.020.000 euros en una tarde memorable.
Manu y Rosa vuelven a protagonizar un duelo vibrante en Pasapalabra, donde ya superan los 200 programas enfrentándose por un bote que sigue aumentando. El concursante del equipo naranja sorprendió con una estrategia veloz y eficaz en su primera vuelta de El Rosco.
La igualdad se mantuvo hasta el 21-21, cuando Rosa decidió arriesgar y acabó fallando. Con el duelo ya ganado, Manu buscó el ansiado bote, quedándose a dos palabras del histórico premio de 2.020.000 euros.