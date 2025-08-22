El emocionante rosco de Manu a dos palabras de 2.020.000 euros

Manu y Rosa vuelven a protagonizar un duelo vibrante en Pasapalabra, donde ya superan los 200 programas enfrentándose por un bote que sigue aumentando. El concursante del equipo naranja sorprendió con una estrategia veloz y eficaz en su primera vuelta de El Rosco.

La igualdad se mantuvo hasta el 21-21, cuando Rosa decidió arriesgar y acabó fallando. Con el duelo ya ganado, Manu buscó el ansiado bote, quedándose a dos palabras del histórico premio de 2.020.000 euros.