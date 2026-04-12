TU CARA ME SUENA
La emocionante interpretación de Martin Savi con una mítica canción de amor que conquista a Chenoa
El joven artista argentino deslumbra en su primera aparición televisiva con una exhibición vocal cargada de sentimiento, logrando una conexión única con el jurado y el público presente en el plató.
Martin Savi ha protagonizado un debut inolvidable al interpretar ‘Love Today’ con una sensibilidad que traspasó la pantalla. Su potente registro y su dominio escénico no solo le han valido una ovación cerrada, sino que han despertado los elogios más sinceros de las juezas, quienes destacaron su madurez artística a pesar de su juventud.
Esta actuación demuestra el alto nivel de talento que rodea a Tu cara me suena, consolidando momentos de gran carga emotiva. Durante su intervención, Savi confesó sentirse profundamente agradecido por la oportunidad de realizar este homenaje musical, reafirmando su capacidad para emocionar a través de letras que celebran las raíces y el honor.