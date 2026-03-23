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El Hormiguero
La emoción de Pablo Motos al hablar de su ninot en Las Fallas “Es un orgullo como valenciano”
La presencia de un ninot dedicado a Pablo Motos en las Fallas llega a la tertulia de El Hormiguero, donde Nuria Roca se emociona al hablar de una tradición muy ligada a Valencia.
Durante la tertulia de El Hormiguero, Pablo Motos ha comentado la aparición de un ninot con su imagen en las Fallas. El momento ha servido para acercar la actualidad festiva valenciana al programa.
Nuria Roca, muy vinculada a Valencia, se ha emocionado al abordar el tema en plató. La conversación ha reflejado el peso cultural de las Fallas y su significado personal para la colaboradora.