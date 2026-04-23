Elsa Pataky se sincera: “Ser madre es el papel más difícil de la vida”

Elsa Pataky ha mostrado su faceta más íntima durante su visita a El Hormiguero, donde ha reconocido que la maternidad supone el mayor reto de su vida. La actriz ha afirmado que “es difícil ser madre” y que considera este rol como el más complicado al que se ha enfrentado, dejando ver la exigencia y responsabilidad que implica criar a sus hijos.

Durante la entrevista, también ha reflexionado sobre las diferencias en la educación entre países, destacando que en Australia el estilo es más calmado y menos autoritario.