Elisa Matilla triunfa en La Pista con su energía y espontaneidad al ritmo de Gloria Gaynor

Elisa Matilla ha conquistado La Pista en Pasapalabra con una actuación tan divertida como inesperada. Aunque apenas recordaba la letra de I will survive, su energía y simpatía le bastaron para imponerse al Mago Yunke. Roberto Leal celebró su esfuerzo y le pidió que bailara el icónico tema de Gloria Gaynor para cerrar el momento por todo lo alto.

Entre risas y aplausos, la actriz disfrutó de su pleno, demostrando que en el programa no solo cuenta la memoria, sino también la actitud. Un triunfo que confirma que, como dice la canción, siempre hay que confiar.