Publicidad
Pasapalabra
Elisa Matilla convierte un clásico de Mecano en el momento más nostálgico de La Pista
La actriz recordó una etapa muy especial de su vida al escuchar uno de los grandes éxitos de Mecano, mientras Omar Banana sufría las dificultades de viajar musicalmente hasta 1984.
La Pista dejó una escena cargada de nostalgia cuando sonó 'Hawaii-Bombay'. Elisa Matilla reconoció rápidamente el tema de Mecano y aprovechó la oportunidad para cantar y disfrutar de una canción muy ligada a sus recuerdos personales.
Frente a ella, Omar Banana acusó la diferencia generacional en su debut en Pasapalabra y no logró identificar el clásico del grupo. Tras completar el pleno, la actriz compartió que bailaba esa canción junto a su hermana, añadiendo un emotivo recuerdo a su victoria en la prueba.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas