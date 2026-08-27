Elisa Matilla convierte un clásico de Mecano en el momento más nostálgico de La Pista

La Pista dejó una escena cargada de nostalgia cuando sonó 'Hawaii-Bombay'. Elisa Matilla reconoció rápidamente el tema de Mecano y aprovechó la oportunidad para cantar y disfrutar de una canción muy ligada a sus recuerdos personales.

Frente a ella, Omar Banana acusó la diferencia generacional en su debut en Pasapalabra y no logró identificar el clásico del grupo. Tras completar el pleno, la actriz compartió que bailaba esa canción junto a su hermana, añadiendo un emotivo recuerdo a su victoria en la prueba.

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