Elena emociona a Mika en La Voz con una actuación que lo deja sin palabras

Durante una de las batallas del equipo de Pablo López, Mika quedó impresionado por la interpretación de Elena Santana. “Para mí, tú eres la mejor”, confesó el coach, visiblemente emocionado.

La talent ya había conquistado a Pablo López en las audiciones a ciegas, donde este pulsó el botón del arrepentimiento. Elena se consolida como una de las voces más destacadas de La Voz.