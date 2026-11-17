La suerte ha acompañado a Manu en La ruleta de la suerte. El participante ha realizado una gran tirada que ha llamado la atención de Jorge Fernández y le ha permitido sumar 2.325 euros.

El presentador no ha podido ocultar su sorpresa ante el lanzamiento del concursante, que ha protagonizado uno de los instantes destacados de la jornada. La jugada ha terminado con una importante recompensa económica para Manu.