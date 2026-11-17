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LA RULETA DE LA SUERTE
Manu sorprende a Jorge Fernández en La ruleta de la suerte con una tirada espectacular y se lleva el bote
El concursante ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes del programa gracias a un lanzamiento decisivo que le ha permitido hacerse con una importante cantidad de dinero.
La suerte ha acompañado a Manu en La ruleta de la suerte. El participante ha realizado una gran tirada que ha llamado la atención de Jorge Fernández y le ha permitido sumar 2.325 euros.
El presentador no ha podido ocultar su sorpresa ante el lanzamiento del concursante, que ha protagonizado uno de los instantes destacados de la jornada. La jugada ha terminado con una importante recompensa económica para Manu.