Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire Martínez ponen a prueba su amistad con un juego en La Voz Kids

Después de convivir durante los Asaltos de La Voz Kids, Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire Martínez aceptan un juego en el que deben responder preguntas sobre la vida de la persona con la que forman pareja.

Entre aciertos, dudas y muchas risas, las cuatro artistas demuestran la conexión que han construido durante la edición. El reto deja además un momento para descubrir el lado más cercano y espontáneo de las coaches y sus asesoras.

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