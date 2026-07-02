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LA VOZ KIDS
Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire Martínez ponen a prueba su amistad con un juego en La Voz Kids
Las coaches y sus asesoras protagonizan un divertido reto tras los Asaltos de La Voz Kids, respondiendo preguntas personales para comprobar la complicidad que han creado dentro y fuera del programa.
Después de convivir durante los Asaltos de La Voz Kids, Edurne, Ana Mena, Becky G y Leire Martínez aceptan un juego en el que deben responder preguntas sobre la vida de la persona con la que forman pareja.
Entre aciertos, dudas y muchas risas, las cuatro artistas demuestran la conexión que han construido durante la edición. El reto deja además un momento para descubrir el lado más cercano y espontáneo de las coaches y sus asesoras.
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