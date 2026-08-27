Eduardo Rosa desata la curiosidad al revelar cómo conoció a Roberto Leal

La visita de Eduardo Rosa a Pasapalabra dejó uno de los momentos más comentados de la tarde cuando una observación de Roberto Leal sobre su forma de llevar la camisa derivó en una inesperada conversación sobre cómo se conocieron.

El actor bromeó con que poco a poco se va vistiendo más desde aquel día, lo que llevó al presentador a recordar que su primer encuentro fue cuando estaba sin camisa. Ante la sorpresa generada, Eduardo quiso aclarar rápidamente el motivo por el que se encontraba semidesnudo y poner fin a cualquier malentendido.

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