PASAPALABRA
Eduardo Navarrete sorprende con una original petición tras su pleno en el concurso
El diseñador Eduardo Navarrete protagonizó uno de los mejores momentos del programa tras lograr un pleno en La Pista y pedir un premio muy especial a Roberto Leal que desató risas en el plató.
En el último programa de Pasapalabra, Eduardo Navarrete se llevó todas las miradas al conseguir un pleno en La Pista y solicitar a Roberto Leal “un beso en todos los morros” como recompensa extra por su acierto.
La comentada petición sucedió después de que Navarrete identificara correctamente la canción ‘Volando voy, volando vengo’ y emprendiera una humorística persecución del presentador por todo el estudio, culminando en un abrazo entre ambos.