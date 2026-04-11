La drástica decisión de Miguel para alejarse de un traidor tras su inesperado traslado al dispensario

La tensión entre los personajes ha llegado a un punto de no retorno, obligando a Miguel a buscar una salida desesperada. Al mudarse al dispensario, el joven intenta poner distancia física y emocional, convencido de que es la única solución para dejar de ver a ese traidor que tanto daño le ha causado. Esta maniobra supone un cambio drástico en su rutina, alejándose de los conflictos que han marcado sus últimas semanas y buscando un entorno donde pueda realizar su trabajo con cierta tranquilidad.

Este nuevo giro en Sueños de libertad refleja la profunda fractura que existe en las relaciones personales dentro de la colonia. La firmeza de Miguel al abandonar su lugar habitual demuestra que no está dispuesto a perdonar la deslealtad, prefiriendo el aislamiento en el dispensario antes que compartir espacio con quien considera su mayor enemigo. El enfrentamiento promete seguir escalando mientras los implicados asimilan las consecuencias de esta inesperada e irrevocable mudanza.