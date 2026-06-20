Dos hermanas gemelas, una convivencia única y 14 años compartiendo la misma vida

Enriqueta y Pilar son hermanas gemelas y llevan 14 años compartiendo su día a día de una manera muy especial. Su vínculo es tan estrecho que quienes las conocen aseguran que funcionan como una auténtica pareja en muchos aspectos de su rutina.

Su historia fue presentada en Y ahora Sonsoles, donde ambas explicaron cómo organizan su convivencia y la conexión que mantienen desde siempre. El caso despertó la curiosidad de los colaboradores por la singularidad de una relación basada en la confianza y la compañía mutua.

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