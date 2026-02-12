Dorada guisada al estilo Karlos Arguiñano: receta casera paso a paso para un plato lleno de sabor

El cocinero elabora esta dorada guisada con ingredientes habituales en la cocina, apostando por una preparación que respeta el producto y potencia su sabor natural. La receta está pensada para hacer en casa sin complicaciones.

A lo largo del proceso, explica cómo trabajar el pescado y cómo lograr el punto adecuado de cocción para que quede tierno y jugoso. El resultado es un plato equilibrado y perfecto para el día a día.