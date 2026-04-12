La dolorosa traición a Dalia a pocas semanas de su boda tras una confesión inesperada de su pareja

El testimonio de Dalia ha impactado al narrar la crudeza de una ruptura ocurrida en junio, cuando los preparativos para su enlace en agosto ya estaban finalizados. La joven explicó con detalle el vacío que sintió al escuchar que el hombre con el que iba a compartir su vida se había enamorado de otra mujer poco antes del sí quiero.

Este desgarrador relato de infidelidad y desamor fue compartido en el plató de Y ahora Sonsoles, donde se analizó la complejidad de gestionar una decepción de tal magnitud. La sinceridad de la invitada permitió visibilizar el duelo emocional que supone romper un compromiso matrimonial de forma tan abrupta y pública.