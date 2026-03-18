Diyar rompe con Ferit y le lanza un reproche demoledor

Diyar decide poner fin a su relación con Ferit después de escuchar una confesión que la deja completamente destrozada. El joven reconoce que sus sueños de formar una familia siempre estuvieron ligados a Seyran, lo que confirma las dudas que ella llevaba tiempo arrastrando.

Cansada de sentirse el segundo plato y de vivir a la sombra del pasado de su pareja, Diyar toma una decisión firme: romper con Ferit para protegerse.