Diyar se enfrenta a Ferit tras la boda fallida y deja una frase demoledora

Después del caos de la boda y la huida de Ferit para salvar a Seyran, ambos coinciden en una cafetería en un ambiente cargado de silencio y emociones contenidas.

Diyar, lejos de estallar, responde con serenidad y dignidad, reconociendo que Ferit actuó como debía y dejando claro que el respeto puede imponerse incluso en el dolor.