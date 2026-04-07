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Sueños de libertad
El divertido reto de Sueños de libertad que destapa los secretos de Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos
Tras el final de la historia de Luz y Luis, los actores se enfrentan a un juego con preguntas de los fans que repasa su relación y revela curiosidades del rodaje.
Después de más de 500 capítulos, Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos recuerdan su historia en la serie respondiendo a preguntas aleatorias planteadas por los seguidores. La química entre ambos, según explican, nace de la complicidad, las miradas y el respeto mutuo.
Durante el juego, también comparten anécdotas del rodaje y detalles de sus personajes, como la preparación con médicos reales o la importancia del vestuario.