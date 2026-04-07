El divertido reto de Sueños de libertad que destapa los secretos de Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos

Después de más de 500 capítulos, Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos recuerdan su historia en la serie respondiendo a preguntas aleatorias planteadas por los seguidores. La química entre ambos, según explican, nace de la complicidad, las miradas y el respeto mutuo.

Durante el juego, también comparten anécdotas del rodaje y detalles de sus personajes, como la preparación con médicos reales o la importancia del vestuario.