El divertido lapsus de Laura Galán con ‘The rhythm of the night’

Laura Galán ha vuelto a brillar en La Pista de Pasapalabra con un acierto tan espontáneo como divertido. La actriz logró tres segundos para Rosa al identificar ‘The rhythm of the night’, aunque lo hizo evocando un lapsus que se viralizó hace una década. Su ocurrencia desató carcajadas entre Roberto Leal, Nicolás Coronado y el público.

Hace treinta años, el éxito de Corona se convirtió en un himno de las pistas de baile y fue versionado por artistas como J Balvin y The Black Eyed Peas. Precisamente, la confusión viral sobre su título fue la que ayudó a Laura a recordar la canción y protagonizar este divertido momento.