El divertido duelo musical que pone a prueba a los coaches de La Voz

El reto parecía sencillo: adivinar si cada frase pertenecía a Pablo López o a un artista de reguetón. Sin embargo, los coaches descubrieron pronto que el juego escondía trampas y más de una confusión. Malú analizó cada línea con atención, descartando expresiones que, según ella, no encajaban con el estilo del malagueño.

Las dudas se extendieron a todo el equipo y hasta Pablo López vaciló con algunas frases, convencido en ocasiones de no haberlas pronunciado o recordándolas de su paso por La Voz. El backstage volvió a mostrar su faceta más espontánea y divertida.