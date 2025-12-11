Publicidad
La Voz
El divertido duelo musical que pone a prueba a los coaches de La Voz
En un juego inesperado, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra pusieron a prueba su oído intentando distinguir frases del coach malagueño frente a letras de reguetón, generando dudas, risas y momentos espontáneos.
El reto parecía sencillo: adivinar si cada frase pertenecía a Pablo López o a un artista de reguetón. Sin embargo, los coaches descubrieron pronto que el juego escondía trampas y más de una confusión. Malú analizó cada línea con atención, descartando expresiones que, según ella, no encajaban con el estilo del malagueño.
Las dudas se extendieron a todo el equipo y hasta Pablo López vaciló con algunas frases, convencido en ocasiones de no haberlas pronunciado o recordándolas de su paso por La Voz. El backstage volvió a mostrar su faceta más espontánea y divertida.