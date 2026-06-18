La divertida entrevista de Melody a Luis Fonsi antes de la Gran Batalla de La Voz Kids.

Con la llegada de La Gran Batalla, Luis Fonsi afronta uno de los momentos más complicados de la edición. El coach presentó a Melody, su asesora en esta etapa, destacando su talento y personalidad antes de comenzar una nueva fase de la competición.

Durante la conversación, la artista tomó la iniciativa y entrevistó al cantante puertorriqueño, que reconoció sentirse nervioso por tener que reducir su equipo. Pese a la dificultad de las eliminaciones, ambos afrontan el reto con la intención de disfrutar de la experiencia y formar un equipo sólido en La Voz Kids.

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