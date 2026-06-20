Un despiste sobre Pedro Almodóvar provoca las risas en el concurso: David deja una respuesta para el recuerdo

David protagonizó una de las escenas más divertidas de la jornada al responder de forma inesperada a una pregunta relacionada con Pedro Almodóvar. Su ocurrencia provocó las risas tanto en el plató como entre los espectadores que seguían el concurso.

Durante una de las pruebas de Pasapalabra, el concursante sorprendió al asociar al cineasta con una imagen muy distinta de la esperada, imaginándolo “trepando por Times Square”. El despiste se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa.

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