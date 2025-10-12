Una despedida que cambia el rumbo de César en su momento más vulnerable

Estrella, madre de César, le pidió que dejara atrás el rencor: “Quiero que sean felices”. Su lucidez emocional conmovió al empresario, que entendió que podía perder a Amanda.

La situación con su familia le estaba afectando, confesó César. Estrella le advirtió: “El odio no te va a hacer ningún bien”, en una escena que marcó un antes y un después en La Encrucijada.