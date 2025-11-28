Antena 3 LogoAntena3
Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables

Pasapalabra

Despedida emotiva en Pasapalabra: Rosa y Manu dedican palabras especiales a Paz Padilla, Manuel Bandera, Óscar Higares y Tania Llasera

Los concursantes se despiden de los invitados tras varios programas llenos de humor, emoción y momentos inolvidables en el plató.

La presencia de Paz Padilla, Manuel Bandera, Óscar Higares y Tania Llasera ha convertido cada entrega en un torbellino de risas y sorpresas. Rosa fue la primera en hablar y aseguró que este último programa ha sido apoteósico.

Manu, fiel a su estilo, dedicó un ingenioso poema para despedirse. Con juegos de palabras, afirmó que este programa será inolvidable y agradeció la energía que aportaron los invitados.

