El desorbitado precio de ponerse enfermo en el extranjero: esto cuesta un día de UCI según el destino

La factura por un ingreso de emergencia en cuidados intensivos puede alcanzar cifras astronómicas, especialmente en destinos donde la sanidad es privada. El programa ha analizado los costes reales que enfrentan los viajeros, revelando diferencias abismales entre los servicios europeos y los de otros continentes.

Esta realidad se ha expuesto de forma detallada en Y ahora Sonsoles, donde se advierte sobre la importancia de contar con coberturas adecuadas antes de viajar. Conocer cuánto cuesta un día de UCI según el país resulta vital para evitar sorpresas financieras ante cualquier accidente, ya que el coste de una intervención urgente puede superar con creces el presupuesto total de las vacaciones.