El desgarrador testimonio de Mar Flores sobre su salud mental en El Hormiguero

Durante su visita a El Hormiguero, Mar Flores relató uno de los episodios más difíciles de suvida. Confesó que llegó a pensar en desaparecer debido a la angustia y la presión quesentía en ese momento.

Aseguró que no quería morir, solo dejar de sufrir. Gracias a su entorno cercano y a untratamiento psicológico adecuado, logró superar esa etapa. Hoy reivindica la importanciade hablar sin tabúes sobre la salud mental.