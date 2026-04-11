El desgarrador testimonio del entrenador del menor asesinado en Villanueva de la Cañada sobre la actitud del agresor

La conmoción por el crimen ocurrido en Villanueva de la Cañada ha sumido a la comunidad en un profundo dolor. El entrenador de la víctima ha explicado con detalle los intentos previos por integrar al autor de los hechos, revelando que, cuando otros niños se apartaban de él, la víctima le aceptó para evitar su aislamiento. A pesar de estos esfuerzos por incluirle en el grupo, el desenlace ha resultado fatal, dejando una huella de incredulidad y tristeza entre quienes compartían el día a día con el joven fallecido.

En el programa Y ahora Sonsoles se ha dado voz a este relato que busca arrojar luz sobre la personalidad del presunto homicida y la nobleza de la víctima. Las palabras del preparador reflejan la impotencia de un club que siempre apostó por los valores del compañerismo, sin imaginar que la situación derivaría en un suceso tan violento. Esta tragedia ha abierto un debate sobre la convivencia y la seguridad entre los menores, mientras el entorno más cercano intenta asimilar una pérdida irreparable.