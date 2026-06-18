La decisión que cambió una vida: así fue la acogida de Almudena tras ser rechazada por tener síndrome de Down

Con apenas 18 años, Arantxa decidió acoger a Almudena después de conocer que había sido abandonada por tener síndrome de Down. Lo que comenzó como una ayuda temporal terminó convirtiéndose en un vínculo familiar que ha perdurado durante décadas.

Durante su testimonio en Y ahora Sonsoles, explicó que la llegada de Almudena transformó por completo la dinámica familiar. Lejos de verlo como un sacrificio, aseguró que la experiencia les aportó aprendizajes y valores que les hicieron crecer y fortalecerse como familia.

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