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UNA NUEVA VIDA
La decisión de Orhan sobre su hijo provoca un enfrentamiento irreparable en la familia
La noticia del embarazo de Betül y Orhan desata la alegría en la mansión, pero todo cambia cuando anuncian el nombre elegido para el bebé, reabriendo heridas del pasado.
La celebración por el futuro hijo de Orhan y Betül comienza con entusiasmo tras descubrir que será un niño, entre bromas y comentarios sobre la llegada de un varón a la familia.
Sin embargo, la situación se tensa cuando Orhan revela que quiere llamarlo Fuat. El nombre impacta especialmente a Gülgün y desata la furia de Ferit, que reprocha a su padre su actitud.