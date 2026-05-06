La decisión de Orhan sobre su hijo provoca un enfrentamiento irreparable en la familia

La celebración por el futuro hijo de Orhan y Betül comienza con entusiasmo tras descubrir que será un niño, entre bromas y comentarios sobre la llegada de un varón a la familia.

Sin embargo, la situación se tensa cuando Orhan revela que quiere llamarlo Fuat. El nombre impacta especialmente a Gülgün y desata la furia de Ferit, que reprocha a su padre su actitud.