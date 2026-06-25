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¿20.000 euros o nada? El salto más arriesgado de Alberto en ¡Salta!

¡SALTA!

Una decisión difícil: Alberto arriesga 20.000 euros en el momento clave de ¡Salta!

Después de asegurar una importante cantidad de dinero, el concursante se dejó llevar por su intuición y afrontó una de las elecciones más tensas vistas en el puente.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Alberto completó una destacada actuación en ¡Salta! y logró alcanzar el tramo final del concurso con opciones de pelear por el premio máximo de 50.000 euros. La presión acumulada fue tal que, al llegar a la meta, liberó los nervios con un llamativo grito de kárate.

Tras garantizarse 5.000 euros gracias a una de las preguntas del último nivel, decidió no detenerse y seguir adelante convencido de su presentimiento. Con 20.000 euros en juego, se enfrentó a una arriesgada elección relacionada con una afirmación sobre la luz procedente del Sol.

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