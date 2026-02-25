Un debut que sorprende en Pasapalabra: Javier arrasa en el ¿Dónde están?

Javier se estrenó como aspirante en la Silla Azul, derrotó a Antonio y aseguró su plaza fija en Pasapalabra. Lejos de acusar la presión, destacó desde el primer momento en cada prueba del formato.

En ¿Dónde Están?, considerada una de las fases más complicadas, resolvió el panel cuando su equipo no encontraba la solución. En su primer día logró más segundos que Alejandro y duplicó el tiempo para el bote frente al equipo naranja.