David sorprende en Palabras Cruzadas con sus conocimientos... ¡de cosmética!

Palabras Cruzadas ha llegado con una temática poco habitual: productos de belleza. Tras un fallo inicial de Mariló Montero, que confundió el exfoliante con la laca, el panel quedó intacto para David. El concursante tomó el relevo y, con una rapidez sorprendente, fue encadenando respuestas hasta completar la prueba sin cometer un solo error.

El pleno provocó aplausos inmediatos entre el público de Pasapalabra y el comentario inevitable de Roberto Leal. El presentador bromeó con que David debía tener “un centro de estética”.