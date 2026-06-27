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PASAPALABRA
David se queda a las puertas del empate en AlaZ tras una remontada de 15 aciertos seguidos
El concursante barcelonés protagoniza una gran reacción en el duelo contra Javier, pero un fallo en el último instante le impide alcanzar el empate en una prueba decisiva de AlaZ.
El enfrentamiento entre Javier y David estuvo marcado por fallos llamativos desde el inicio, con respuestas equivocadas como "fundamental" o "pediatría". Javier terminó su primera ronda con 21 aciertos y sumó uno más gracias a la letra extra, consolidando su ventaja en AlaZ en Pasapalabra.
David reaccionó con una remontada de 15 aciertos consecutivos cuando necesitaba 16 para empatar, pero el esfuerzo se quedó a un paso del objetivo. En los últimos segundos pidió ayuda para una respuesta clave, la resolvió, pero sin tiempo para la última, fallando in extremis al no decir "ruinas".
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