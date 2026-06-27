David se queda a las puertas del empate en AlaZ tras una remontada de 15 aciertos seguidos

El enfrentamiento entre Javier y David estuvo marcado por fallos llamativos desde el inicio, con respuestas equivocadas como "fundamental" o "pediatría". Javier terminó su primera ronda con 21 aciertos y sumó uno más gracias a la letra extra, consolidando su ventaja en AlaZ en Pasapalabra.

David reaccionó con una remontada de 15 aciertos consecutivos cuando necesitaba 16 para empatar, pero el esfuerzo se quedó a un paso del objetivo. En los últimos segundos pidió ayuda para una respuesta clave, la resolvió, pero sin tiempo para la última, fallando in extremis al no decir "ruinas".

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